【Wirecard破產】Wirecard破產後售巴西及英國業務

▲ Wirecard破產後售巴西及英國業務

外電報道，因揭假賬醜聞而破產的德國支付巨企Wirecard破產後，開始分拆資產出售，將首售巴西和英國業務。

破產管理人上周五（21日）表示，Wirecard已簽署出售協議，將巴西業務售予美國上市的巴西金融科技公司PagSeguro Digital（美：PAGS）旗下子公司，未披露交易規模；巴西監管機構尚未批准該項交易。

另外，Wirecard與Railsbank Technology達成協議，將出售英國子公司Wirecard Card Solutions的客戶關係和其他資產予後者。

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編輯：陳華