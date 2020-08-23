雅高集團傳與洲際酒店尋求合併 估值達170億美元 料成全球最大酒店集團

▲ 雅高集團傳與洲際酒店進行合併。

法國雅高集團（Accor）和英國洲際酒店集團（Inter Continental Hotels Group）據報尋求合併，料合併後的將成為全球最大的酒店集團，總價值達170億美元。法國媒體報道稱，兩家企業當未敲定合併方式，雅高集團主席Sébastien Bazin已經成立了內部工作組，以研究潛在的合併。

洲際酒店集團擁有包括假日酒店，皇冠假日酒店和麗晶酒店在內的品牌；雅高是按客房數量排名全球第五的連鎖酒店，擁有多個高端連鎖酒店品牌。

雅高集團的信用評級在上周被評級機構標準普爾全球（S＆P Global）降級為垃圾級，因為酒店業受到嚴重打擊受新冠疫情危機的影響。8月初，雅高表示將在全球範圍內裁員1000人，以期在2022年之前節省2億歐元的成本，因為疫情使其收入下降了一半以上。

美國銀行分析師表示，潛在的合併將具有一定的地域優勢，規模和成本優勢。雅高在歐洲和許多新興市場中均處於市場領先地位，而洲際酒店集團在北美具有很強的地位，並且是大中華地區的領先國際運營商。

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編輯︰侯景成