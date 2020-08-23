大媽愛遊日　去年中國遊客在日花了1兆7700億日圓

去旅行好多人都鐘意，但在疫情爆發以來，大家除了回看舊照片和靠上網「眼睛去旅行」之外，到底何時才可以再去旅行，就只能夠等了又等！

不過，除了大眾想去旅行，其實作為旅遊大國的日本，又何嘗不想快些開放讓遊客去消費呢。

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何解？因為日本自2003年以來就以「觀光立國」定位，多年來都是靠旅遊業支撐本土經濟，如今旅遊業幾近停頓，自然是一個巨大的打擊。根據日本野村綜合研究所報告所指，由於這一突發情況的出現，日本旅游相關行業的損失有可能會超過2兆4750億日元（約合224億美元），約佔日本2019年國民生產總值的0.45%。

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如今，外地遊客來不了，日本只能靠內需，故日本政府早前推出一個名為「Go To Campaign」活動，通過對地方政府、餐飲業、旅館等進行補貼，以促進旅游交通業、餐飲業等的發展。

另一方面，日本帝國數據庫資料顯示，日本出現了第一間因新冠疫情申請破產的企業，是55年歷史的老字號旅館富士見莊，直指是因太多中國游客取消訂單所致。

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根據日本國土交通省觀光局（JNTO）的統計，2019年赴日觀光的中國人為959.4萬人，佔日本外國人訪日遊客比例達33%，總消費額約為1兆7700億日元，佔比高達40%。

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然而，因疫情自年初爆發以來，單從航班來看已出現大幅下降，日本國通交通廳最新數據顯示，原定2月初有610趟航班的關西機場，最終只能削減到370趟，中部機場由200趟航班銳減為100趟，成田機場也削減了60趟航班。全日空航空公司宣布，到3月底把飛往中國大陸的航班數量減少一半，目前由於需求減少，2月和3月中國的預訂量比去年下降了70%。

到底何時才能回復過來呢？

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記者：張以正