【美國大選】眾議院通過法案保障郵寄選票運作 特朗普：民主黨選票騙局

▲ 美國眾議院通過法案，向郵政署撥款250億美元，並制止郵政署縮減服務，有超過20名共和黨議員倒戈支持法案。

距離11月的美國總統大選尚餘兩個多月，有鑑於當地疫情仍然嚴峻，屆時可能採取郵寄選票進行投票。美國眾議院以257票對150票通過法案，向郵政署撥款250億美元，並制止郵政署縮減服務，有超過20名共和黨議員倒戈支持法案。一直反對郵寄選票的美國總統特朗普批評有關法案，斥指是民主黨的選票騙局，並揚言不會通過法案。

眾議院議長佩洛西罕有在暑假召開會議投票，她之前表示有需要保護郵政署。該法案將要求郵政署將所有正式選舉函件列為頭等郵件，並禁止郵政署在2021年1月前，作出有礙及時、可靠和高效服務的改動。

有關法案將提交參議院表決。參議院多數黨領袖麥康奈爾亦表示，絕對不讓法案通過。

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總統特朗普其後在Twitter批評，郵政署已經表明不需額外資金及暫停改革，指立法是民主黨的選票騙局。他揚言否決法案。

美國郵政署早前進行改革，包括減少郵箱數目、終止部分揀信機器運作，及節省人手，被指與特朗普反對選民以郵寄方式投票有關。

郵政署德喬伊（Louis DeJoy）在較早前表示，將進一步削減成本措施將暫停，直到11月完成投票後；但與此同時，相關措施令郵件派遞速度放緩，加劇國民對郵遞服務的憂慮。

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責任編輯：葉芷樺