【獨角獸】 字節跳動成全球最大獨角獸 估值1400億美元

▲ 全球最大獨角獸巨企為字節跳動，估值1400億美元。

TikTok近日消息多多，但無阻TikTok母企字節跳動的地位。調查機構CB Insights發布《2020年全球獨角獸榜》，截至8月18日，全球488家獨角獸公司總估值高達1.52億萬美元。全球十大獨角獸巨企中，估值最高是字節跳動，達1400億美元（1.08萬億港元），亦是唯一超過千億美元估值的獨角獸巨企。

字節跳動旗下短視頻應用TikTok下載量達200億次，此外，還營運20多款應用，包括今日頭條、西瓜視頻等。

中國有3家獨角獸巨企躋身全球前十，除字節跳動之外，約車巨頭滴滴出行位居第2，估值560億美元；騰訊 （00700） 投資的短視頻平台快手排第7，估值180億美元。

融資金額方面，全球融資最多的獨角獸為滴滴出行，一共融資192億美元；字節跳動排第9，融資44億美元。

另外，騰訊投資的遊戲公司Epic Games亦上榜，亦173億美元位居第8。

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編輯：陳華