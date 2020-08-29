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【全民檢測】免費社區普及檢測今日開始預約 附流程、預約及18區採樣站連結

環球政經 10:45 2020/08/29

分享：

為找出隱型新冠病患，盡早截斷社區隱型傳播鏈，政府推普及社區檢測計劃。詳情如下：

對象: 無病徵的香港居民, 不包括不適合做檢測(如有咽喉問題)人士 及6歲以下小童。

日期：9月1日至7日早上8點至晚上8點（7日後視乎情況或會延長不多於7日，留意公布）

網上預約：今周六（29日）開始

預約連結：24 小時預約  https://www.communitytest.gov.hk/

費用:免費，自願參加。

地點：全港18區有共141個檢測站，包括學校、運動場及社區社區中心等。

18區採樣中心連結：https://www.communitytest.gov.hk/locations

流程：

1 先網上預約登記。要提供姓名、身份證號碼及手機號碼（通知結果用）。同時要選擇檢測地點、日期及時段。登記後會電話短訊確定

2 預約日到選好的社區檢測中心，先探熱, 及做簡單登記手續, 由醫護人員採集兩種樣本，包括鼻腔及或咽喉兩個採樣。你到時亦會收電話短訊，通知你樣本瓶的編號。

3結果呈陰性:大約三天會收到手機短訊通知

  結果呈陽性:衛生署通知

有疑問可致經網頁或24小時熱線 3142 2368查詢.

樣本瓶上不會有個人資料，只有序號。此外，所有個人資料（包括檢測樣本與檢測結果）不會傳送出境外，亦不涉及將任何個人資料供予境外機構或人士使用。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

 

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