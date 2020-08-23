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【放租指南】買樓收租人人想　睇實四點免中伏

股樓投資 17:57 2020/08/23

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雖然住宅租金回報率續跌，惟仍高於銀行定期存款息率。更重要的是，比起投資股票，買樓收租相對穩陣，始終股市有時大上大落。不過，若想買樓收租，且要申請按揭，最好留意以下幾點，否則隨時得不償失。

按保只能自住

去年10月，政府放寛首置按保，樓價800萬元下的單位，皆可申請九成按揭，要注意的是，物業只限自住。事實上，不少投資者為求借到盡，會以自住名義申請高成數按揭，實際「偷雞出租」單位。事實上，若被發現，隨時被要求提早還款，以及提交額外保費罰款。

小心職業租客

買樓收租最怕租霸，故最好先了解租客的背景。若遇到公司客，則要小心，有些會以空殼公司與業主簽約，繳交按金上期，又或數個月租金後，便開始「白住」。由於業主當初與空殼公司簽約，故日後甚難追討。

出租同意書

出租物業，最多只能承造五成按揭，多數住宅按揭契也列明，若物業由自住改為出租，要先通知銀行，取得「出租同意書」。若銀行發現業主私自出租單位，有機會要求業主立刻轉按揭契，又或補交供款差額。此外，「出租同意書」可保障業主，避免業主與租客爭執時，被租客揭發違規。

打釐印

租客與業主簽約後，須於30日內，到稅務局的印花稅署「打釐印」。租約打過釐印，即成為具法律效力的文件，若日後遇上租務糾紛，已「打釐印」的租約，可作呈堂證據，保障自己利益。

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撰文 : 黃卓賢

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