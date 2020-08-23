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財團收購灣仔舊樓 不足400呎單位以千萬成交

環球政經 17:40 2020/08/23

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有財團最近出手收購灣仔舊樓，為樓齡約54年的灣仔春園街舊樓榮利樓，根據土地註冊處顯示，財團以超過1億元，購入物業的一個地舖，以及5個住宅單位，連同去年財團購入其他單位，已動用累積逾5.7億元收購。

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根據土地註冊處顯示，位於春園街32至40號的榮利樓，新近地下1號商舖，以5,400萬元售出，買家為百達集團有限公司，董事包括黃文輝及楊國生，另外樓上5個住宅單位亦獲財團分別以1,000萬至1,100萬元收購，總計合共1.05億元，其中有單位不足400呎，價值相當高。

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該財團已斥資約4.7億元收購物業一籃子住宅單位及商舖，連同最新收購的單位計算，現時該財團已成功收購全部32伙住宅單位以及6個商舖，估計已至少持有整幢物業逾8成業權，而背後財團又以新世界呼聲最高。

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