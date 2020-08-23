【歐洲第二波疫情】英國約翰遜堅決準時復課 衛生官支持決定

▲ 【英國疫情】約翰遜堅決準時復課 衛生官支持決定

英國疫情縱已大幅緩和，但近日因周邊國家爆發第二波新冠肺炎疫情，新症有重上1000宗水平之勢。《星期日電訊報》報道，英國首相約翰遜堅決復課。約翰遜表示，英國不復課非選項。多個地區衞生官員支持約翰遜的決定。

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英格蘭地區衞生總監惠蒂（Chris Whitty）指，留在家中對兒童「有害」，而且兒童疫染的風險「非常小」。威爾士和北愛爾蘭的衛生官員亦指出，兒童患新冠肺炎、重症化和死亡的風險極小。

惠蒂解釋，平衡過風險後，兒童上學較留在家中好，因在疫症大流行期間，不上學也可能受感染。

各國政府急於復課，被指是為了照顧數以百萬計父母的需要。如果遲遲未能復課，全職工作的父母難以照顧子女。

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約翰遜（Boris Johnson）較早前稱，9月復課在社交、經濟和道德上都是當務之急的事，即使疫症仍處於大流行階段，但相信學校仍能安全地運作。

《星期日泰晤士報》本月報道指，約翰遜已下令展開一系列的運動，確保學校準時復課。

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責任編輯：鄧燕君