【全球化危機】諾貝爾經濟學獎得主：疫情下暴露全球化三大危機

諾貝爾經濟學獎得主、哥倫比亞大學教授約瑟夫•斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）在昨日（22日）舉行的2020青島•中國財富論壇上提及是次新冠肺炎疫情為全球化帶來三大方面的危機：

一、全球供應鏈缺乏韌性，疫情下突顯的地緣政治問題，會為全球各國帶來沉重負擔，為全球經濟帶來更大經濟成本，而又很多國家並未對此有所警惕。

二、全球化的運行仍未足夠，這次疫情也明顯暴露各國之間合作欠奉。正如氣候變化問題都需要國際間合作才能改善，面對是次嚴重疫情，有些國家更經歷長時間仍未受控制，可見各國沒有通力合作是其中一個原因，不見全球化緊密合作的彰顯。

三、滲透了某些國家的債務危機，面對疫情帶來的經濟危機，很多國家將處於無力償還債務狀態。債務是綜合性問題，需要綜合性解決方案，G20峰會已經從政府官員的角度提出這個問題，希望幫助最不發達國家解決此類問題。

綜上約瑟夫的言論，疫情的失控源於國際間欠缺合作，而同樣，若要拯救疫情帶來的全球經濟危機，也需全球各國合作。

撰文：方夢帆

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