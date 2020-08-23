陳茂波︰防疫亦要保經濟 要求部分行業長期停業不可行

▲ 陳茂波表示，長期要求市民不外出，部分行業長期停業並不切實可行。

本港新冠肺炎疫情略有緩和趨勢，惟每日新增個案仍然達雙位數。財政司長陳茂波於網誌中表示，抗疫至今已近大半年，政府累積了一些經驗，目前整個策略必須是「嚴防疫情」和「力保經濟」兩方面並重。他又表示，長期要求市民不外出，部分行業長期停業並不切實可行。

陳茂波表示，特區政府各政策局近期均積極與各相關業界溝通商議，尋求可行方案。社交距離措施雖有效減低病毒傳播，但要求部份行業長期停業並不切實可行，對市民的健康、情緒、家人照顧及生活實際需要亦會造成負面影響，對經濟的打擊亦異常沉重。

鼓勵全民檢測

他續表示，踏入8月份以來，本港的新冠肺炎新增確診個案增幅放緩，從7月底曾經單日149宗的最高紀錄，近日回落到約20至30宗的水平。不過，有別於第二波疫情主要來自返港人士的輸入個案，新一波疫情的大部份個案屬社區感染。在新增確診個案中，約35%是源頭不明的，且涉及不同地區及不同行業的人士。即使實施了更嚴厲的社交距離措施，感染群組仍在不同環境下出現，而個別群組人數不斷增加，例如外傭宿舍和港口人員工作地點等。可以說，即使新增確診個案增幅放緩，也難言第三波疫情已接近完結，問題的核心是如何能有效中斷社區裡的隱形傳播鏈。就此，「早識別、早隔離、早治療」，尤其是盡早找出和隔離無病徵的隱形患者，便成為關鍵。

透過篩查檢測，找出隱形的感染者，把他們隔離並提供適切的護理與治療，保護他們自身的健康，也保障他們身邊的家人、朋友、同事及社區的安全，同時切斷相關的病毒傳播鏈。

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編輯︰侯景成