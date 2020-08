【美國大選】拜登：若當選會聽科學家話封城 防範第二波疫情

▲ 民主黨總統候選人拜登表示,若他當選,必要時會聽從科學家的建議封城,以防止第二波疫情蔓延。

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,民主黨人將此歸咎於美國總統特朗普抗疫不力。民主黨總統候選人拜登表示,若他當選,必要時會聽從科學家的建議封城,以防止第二波疫情蔓延。

拜登與他的競選搭檔賀錦麗(Kamala Harris)接受外媒訪問時表示,若疫情惡化,或再有第二波疫情:「我會封城,我會聽從科學家的建議。」("I would shut it down. I would listen to the scientists.")

拜登說,他將「不惜一切代價,採取所有能挽救生命的措施,因為除非能遏止病毒傳播,否則無法讓國家前進。」("be prepared to do whatever it takes to save lives, because we cannot get the country moving until we control the virus.")

他指控,特朗普政府在應對疫情大流行的「根本性缺陷」("fundamental flaw"),導致超過17.5萬美國人為此送命。

拜登重申:「必須控制疫情,才能保障就業、維持經濟增長,令國家繼續運作。」("In order to keep the country running and moving, and the economy growing, and people employed, you have to fix the virus.")

