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蘋果急轉彎　撤銷要求WordPress增設收費功能

科技 15:58 2020/08/23

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WordPress為架設網站的應用，於iOS上提供免費版本。(App Store截圖)

蘋果iOS與Epic Games為應用內收費分成所起的爭議未止，又有另一個開發商WordPress捲入類似事件。WordPress一度被蘋果要求加入應用內購買（in App purchase、簡稱IAP）選項，否則不可更新應用版本，惟其後蘋果撤銷有關要求，並向Wordpress致歉。

博客應用WordPress功能為架設簡單的網站或博客，頗受一般用戶以至商戶歡迎。其創始人Matt Mullenweg於香港時間周六凌晨在Twitter發推文，表示該應用此前曾被蘋果App Store鎖定三星期，要求加入IAP選項才可繼續更新。該應用已於21日發布更新版本，表示開發團隊已接受蘋果的要求，但Matt在推文上就指出「這是有問題」，惟為留在平台只能跟隨要求，會於30天內在應用內加設付費計劃選項作為IAP功能。

>>蘋果威脅終止Epic games開發商帳戶資格

>>蘋果減5G版iPhone成本　降電池板規格

事件在外界引起頗大爭議，The Verge報道總結指出，蘋果成功強逼免費應用變成收費應用，從而增加收取高達30%分成的途徑。惟直至香港時間星期日凌晨，彭博報道引述蘋果消息指，WordPress的問題「已解決」，因為在應用中不再顯示支付選項，可以保留獨立應用，不必需加入IAP功能，並向受影響開發者致歉。Matt Mullenweg亦於其後推文中表示意外，因他理解此前的要求已是蘋果的最終決定。

責任編輯: 周俊霖

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