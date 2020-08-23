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【自然養生】肝膽排毒出來的結果千奇百怪

名人薈萃 15:48 2020/08/23

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話說近年有不少人都熱衷自然療法，而肝膽排毒已經是流傳已久，此方法出自於暢銷書《神奇的肝膽排石法》以及《癌症不是病》的作者，德國的安德烈莫瑞茲，（阿育吠陀醫學醫師，阿育吠陀為印度傳統醫學），用調節生活飲食習慣的方法自然排出膽石，有別於西醫開刀處理的手法。

其實，幾乎每個人體內都會有膽石或是未形成膽石的結晶體，這是因為不良的生活習慣引起，比如不吃早餐、吃太多肥膩的食物，膽囊負責分泌出膽汁去吸收及分解脂肪，而過多的膽汁未能及時排除身體，久而久之就會形成結晶體，再長時間就會成為石子般硬的膽結石。

而春夏秋是肝膽排毒之好季節，由於筆者自知平時飲食習慣惡劣之至，肥膩的內臟，酸麻香辣，總之是不健康但可口的都愛吃，所以自知體內垃圾宿便堆積如山，剛好遇上營養師朋友舉辦的肝膽排毒營，所以便和母親一同參加了。

出乎意料的是，本以為參加的都是中年以上比較注重健康的人，但有一半皆是30歲以下之青年人（包括筆者），排毒準備過程大約7天，有營養師全程跟足，每餐吃甚麽皆有指引，對於筆者這類對美食忍口意志力為零的人，有人督促的感覺好許多。過程中的趣事省略1萬字，出來的結果實在千奇百趣，甚麽古怪的東西也有，難為營養師要幫我們逐個分析，除了堆積如山的宿便，還有未消化完的珍珠（珍珠奶茶的）、西瓜核、一年前服用過的止痛藥、以上這些全是排毒前7天嚴禁進食的東西，尚有顏色深淺度不同的結晶體……

但最讓人意外的是年輕一輩排出來的東西最為嚇人，奪得排毒冠軍的都是30歲以下的得獎者，居然20多歲的身體比人家40多50歲的還要惡劣，是時候反思，其實健康養生的觀念要開始年輕化了！

注意：若要進行肝膽排毒強烈建議要有專人帶領，切勿在家胡亂嘗試，因為此療法等於一個小手術，若過程或排毒後修復得不好，恐會帶來負面後果，以上是筆者個人經驗分享，具體細節可以向營養師查詢為準！

撰文：方夢帆
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