  • 29°C
香港時間 : 2020823日 (日) 22:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【歐洲第二波疫情】英國衛生官：料冬季可打新冠疫苗是愚蠢的

環球社會熱點 17:18 2020/08/23

分享：

【新冠疫苗】英國衛生官：料冬季可打疫苗是愚蠢的

多款潛在的新冠肺炎疫苗料最快今年年底面世，但英國衛生官員警告，不要有過大的期望。英格蘭地區衞生總監惠蒂表示，制定防疫措施應考慮多數人沒有接種疫苗的情況，假設冬季有疫苗來制定措施，是「愚蠢的」（foolish）。

【新冠疫苗】特朗普批食藥局拖慢測試至美國大選後

【新冠肺炎】世衛更新指引 建議12歲以上兒童及青少年戴口罩

惠蒂（Chris Whitty）並非向目前的疫苗研發大潑冷水，而是警告官員不要「大安旨意」。他指出，新冠肺炎會在冬季帶來「真正問題」，提醒應在沒有疫苗的前提做好準備。

惠蒂補充：

「如果疫苗來得早，我顯然會感到高興；如果我們在冬季結束前，高效疫苗可面世，而且多數人接種了，我會感到非常驚訝。」

【英國疫情】再改豁免國家清單 英國旅客急趕回國避隔離

【新冠肺炎】世衛：望疫情兩年內結束 比西班牙流感快

他續稱，很多科學家試圖加快疫苗研發，但監管機構必須確保疫苗安全和有效。他認為，疫苗在未來一年面世的機會，大於在半年內；強調自己對科學、科技充滿信心，只是預計疫苗不可能在未來數周或數月面世。

被問到如果回到疫情初期，會否有不一樣的防疫決定，惠蒂斷言「當然」。他稱，如果一開始就了解這種病毒，例如如何傳播，當然會有不一樣的決策。

【新冠肺炎】研究：強制戴口罩改變行為 增勤洗手可能

【BNO移民】英國白領中層危危乎 大型企業狠裁職位

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【南韓疫情】新症約400宗 教會群組累計約840確診
今日
【南韓疫情】新症約400宗 教會群組累計約840確診
【德國疫情】德科學家自製感染群組? 搞大型音樂會研究病毒傳播
今日
【德國疫情】德科學家自製感染群組? 搞大型音樂會研究病毒傳播
【新冠肺炎】世衛更新指引 建議12歲以上兒童及青少年戴口罩
今日
【新冠肺炎】世衛更新指引 建議12歲以上兒童及青少年戴口罩
【新冠疫苗】特朗普批食藥局拖慢測試至美國大選後
今日
【新冠疫苗】特朗普批食藥局拖慢測試至美國大選後
【南韓疫情】增332確診 明起防疫措施擴至全國
2020/08/22
【南韓疫情】增332確診 明起防疫措施擴至全國
疫情 疫苗 英國 英格蘭 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】眾議院通過法案保障郵寄選票運作 特朗普：民主黨選票騙局

下一篇文章

【南韓疫情】新症約400宗 教會群組累計約840確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】延5年簽證須持特區護照 只持BNO不合資格
【移民澳洲】延5年簽證須持特區護照 只持BNO不合資格
【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登
【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登
瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高
瑞典群體免疫策略釀悲劇 死亡人數1869年饑荒以來最高
【日本疫情】擬下月放寬入境限制 260萬人受惠
【日本疫情】擬下月放寬入境限制 260萬人受惠
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間22:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月23日 時間22:00）
被特朗普笑疫情爆發 新西蘭：美國日增4萬確診
被特朗普笑疫情爆發 新西蘭：美國日增4萬確診