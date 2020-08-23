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【新冠疫苗】英國衛生官：料冬季可打疫苗是愚蠢的

環球社會熱點 14:47 2020/08/23

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多款潛在的新冠肺炎疫苗料最快今年年底面世，但英國衛生官員警告，不要有過大的期望。英格蘭地區衞生總監惠蒂表示，制定防疫措施應考慮多數人沒有接種疫苗的情況，假設冬季有疫苗來制定措施，是「愚蠢的」（foolish）。

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惠蒂（Chris Whitty）並非向目前的疫苗研發大潑冷水，而是警告官員不要「大安旨意」。他指出，新冠肺炎會在冬季帶來「真正問題」，提醒應在沒有疫苗的前提做好準備。

惠蒂補充：

「如果疫苗來得早，我顯然會感到高興；如果我們在冬季結束前，高效疫苗可面世，而且多數人接種了，我會感到非常驚訝。」

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他續稱，很多科學家試圖加快疫苗研發，但監管機構必須確診疫苗安全和有效。他認為，疫苗在未來一年面世的機會，大於在半年內；強調自己對科學、科技充滿信心，只是預計疫苗不可能在未來數周或數月面世。

被問到如果回到疫情初期，會否有不一樣的防疫決定，惠蒂斷言「當然」。他稱，如果一開始就了解這種病毒，例如如何傳播，當然會有不一樣的決策。

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責任編輯：鄧燕君

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