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【新冠疫情】南韓單日新增397宗確診個案　首爾周一起強制佩戴口罩

環球政經 00:44 2020/08/24

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南韓爆發新一輪疫情，自上周五（14日）起，連續10天單日新增病例破百錄得逾2600宗本地確診。截至當地時間周六（23日）零時統計，過去24小時新增397例，其中本地感染387例，已連續三天單日新增病例超過300個。

本輪疫情大多數案例都與教會有關。當局表示，首爾市城北區「愛第一」教會確診人數持續增加，累計感染者已經高達814人。上周六（16日）舉行的光化門集會是本次疫情一大誘因，有教會牧師帶頭違反規定，沒戴口罩就上台，令專家擔心重演「新天地教會」事件。

相關文章：【全球化危機】諾貝爾經濟學獎得主：疫情下暴露全球化三大危機

為了儘快控制疫情，當局周末決定收緊防疫措施，並將二級防疫措施從由首都圈擴大至全國，未來兩周內夜店、網吧等高危場所須停業兩周。根據《韓聯社》報道，首爾市代市長徐正協還表示，自周一(24日)零點起，首爾市將實施全境強制佩戴口罩。除飲食等不得已情況外，首爾市民須在室內及多人聚集的室外配戴口罩。

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撰文 : 李勝男

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