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【疫市筍工】HKTVmall聘管理見習生　5天工作 月薪28000 （附申請及詳情連結）

股樓投資 15:10 2020/08/23

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政府公布最新失業率6.1%，在新冠疫情下好工難求，不過香港電視（01137）旗下HKTVmall推出「管理見習生 Management Trainee 選拔計劃 2021」，以月薪高達28,0000元作招徠，相信可吸引一眾後生仔。

HKTVmall昨日在官方Facebook貼文，宣布「管理見習生 Management Trainee 選拔計劃 2021」計劃，指公司一向強調「Always Something New」打破傳統零售框架，把握香港人的購物模式快速轉向線上的新機遇。據貼文指出，受聘者月薪高達28,000元，更能接受18至24個月在職培訓，成為電子商貿新星。

相關文章：【新冠肺炎】HKTVmall近兩成員工家居隔離中　送貨時間延長至一周以上

至於申請條件，貼文表示「只要你係大學畢業生，又少於兩年工作經驗就可以申請，而最最最緊要係你要有豐富嘅創新思維💡重視團隊精神、無懼挑戰、勇於嘗試同突破個人極限」，公司會會通過不同嘅考核同面試，挑選最合適嘅管理人才。

相關文章：【疫市營商】HKTVmall訂單急增 短期上調送貨運費至800元

工作詳情及福利方面，官方網頁顯示，包括每星期5天工作、免費10G寬頻、8折購物優惠。工作滿一年，有16天年假、婚假、考試假、生日假、喪假、產假及陪產假等。

詳情：https://www.hktv.com.hk/big5/careers/detail.php?cate_no=10&id=476&fbclid=IwAR3WVKWAGB6uYkYEWkuvYdOdI5CfSMInumwDAPjHmhi7BjblRE7jkcDVChQ

申請：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdX4Ish813sl9F7mczwWR_uody8qbUmyYam6EWlKRjSFvXTg/viewform

記者：李兆明

零售 失業率 香港電視（01137） 大學 疫情 電子商貿

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