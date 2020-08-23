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【新冠疫苗】特朗普批評FDA拖延疫苗實驗進度

環球政經 22:08 2020/08/23

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疫苗成為回復正常最大希望，多國都在爭相研發新冠肺炎疫苗。美國總統特朗普（Donald Trump）周六（22日）批評，美國食品和藥物管理局（FDA）正故意阻撓藥廠招募民眾參與新冠疫苗和療法的臨床試驗，拖延測試疫苗測試進度，企圖在11月3日大選之後才推出疫苗。

FDA對這一指責未有回應。不過眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容稱特朗普的帖文是「危險言論」。她稱，FDA審批藥物的標準，是基於對其判安全性和效用的判斷，而並非白宮發言。

相關文章：【新冠肺炎】南韓研「血漿治療」　獲准進行第二期人體測試

目前距離美國總統大選不足三個月，美國前副總統拜登（Joe Biden）已經在民主黨全國代表大會上，正式被提名為民主黨總統選舉候選人。而尋求連任的特朗普則因為防疫不力，成為民主黨人攻擊的主要話題之一，他多次強調，美國疫苗有望於11月3日大選前面世。

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撰文 : 李勝男

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