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字節跳動發聲明：將正式入稟起訴特朗普政府

名人薈萃 14:10 2020/08/23

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影片分享程式抖音及TikTok的中國母公司字節跳動，在周日（23日）於其官方微信公眾號發布聲明，將於美國時間周一（8月24日）正式起訴特朗普政府。

字節跳動在官方微信號表示：「近一年來，我們懷著真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案。但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待。我們宣布正式通過訴訟維護權益。起訴時間為美國時間8月24日（北京時間8月25日）。」

另據CNBC報道，TikTok正在做最壞打算，以確保該應用在美國被關停的同時，其員工也能可以繼續獲得報酬。

據8月6日特朗普政府發布的行政命令，美國企業或受美國司法管轄的任何人，皆禁止與TikTok母公司字節跳動進行任何交易。特朗普還在8月14日發布另一份行政命令，要求字節跳動必須在90日內出售該公司在美國的業務。

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撰文 : 責任編輯：黃銳

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