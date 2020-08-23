【南韓疫情】新症約400宗 教會群組累計近800確診

南韓疫情擴散至全國，新增近400宗新冠肺炎病例，為3月初以來最多，幾乎所有新增確診都是本地個案。南韓在過去10日，錄得逾2600宗本地確診，當局決定收緊非首都圈的防疫措施，夜店、網吧等高危場所須停業兩周。

根據南韓疾病預防及控制中心（KCDC），南韓周日（23日）只錄得10宗海外輸入病例，其餘全屬社區感染病例。首爾及周邊地區的確診佔297宗，全國累計已有超過1.7萬人染疫。

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KCDC指，新增確診中，首爾佔最多，有138宗；京畿道和仁川分別有124宗及32宗。當局警告，首爾及周邊地區以外新增了100宗確診，更廣泛的地區應為另一波疫症大流行做好準備。

當局指出，教會群組累計近800宗確診。首爾「愛第一」教會等的感染群組，透過8月15日的光化門集會傳播病毒，病毒蔓延至全國。當局形容，當日的集會為疫情催化劑，呼籲出席過集會的人盡快進行檢測。

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南韓政府收緊防疫限制，將第二級防疫措施由首都圈擴至全國。夜店、歌廳、自助餐廳、網吧、大型培訓機構等高危場所須停業兩周；禁止室內50人以上、室外100人以上的活動；職業聯賽禁止觀眾入場；爆發集體感染地區的學校改為網上教學。

江原道和慶尚北道的新增確診和集體感染病例較少，因此只建議啟動第二級防疫，而不是強制實施。

南韓中央防疫對策本部副本部長權埈郁表示，只有設法在本周末控制住疫情，才可能改變不利局面。他敦促民眾保持社交距離，合力令首都圈的二級防疫措施在下周奏效。

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責任編輯：鄧燕君