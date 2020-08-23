【德國疫情】德科學家自製感染群組? 搞大型音樂會研究病毒傳播

▲ 德國科學家在萊比錫（Leipzig）舉行3場大型室內音樂會，旨在研究此類活動的傳播風險。

德國疫情出現反彈，當局在過去24小時內錄得新增確診病例超過2,000宗，創自4月底以來新高。人人忙於抗疫之際，竟有德國科學家選擇自製高風險傳播環境？在過去的周六（22日），德國科學家在萊比錫（Leipzig）舉行3場大型室內音樂會，旨在研究此類活動的傳播風險，有約1,500名18至50歲的健康志願者參加實驗。

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研究人員解釋，這次Restart-19音樂會旨在研究，如何在疫情大流行下安全舉行大型活動。

周六一連三場音樂會中，第一場沒有採取任何安全措施，是模擬在疫情大流行之前舉辦活動；第二場則採取衛生防疫措施，如保持一定社交距離；第三場的參與人數只有之前場次的一半，每個人相距1.5米。

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所有參與者在參加實驗之前均需接受新冠肺炎的測試，並戴上口罩和追踪設備，以檢測他們保持的距離。據報道，研究人員還採用熒光消毒劑來追踪聽眾最常接觸的表面。

這次活動吸引約1,500名18至50歲的健康志願者參加，僅佔預期人數的三分之一，但哈雷大學（University of Halle）負責這項研究人員表示，對實驗進展、數據採集都非常滿意。

目前德國累計確診達232,082宗，9,331人死亡。

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責任編輯：葉芷樺