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【新股IPO】農夫山泉有點甜！創辦人原來是營銷聖手　股民又buy唔buy？

股樓投資 21:39 2020/08/23

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「農夫山泉有點甜」

這句說話讓農夫山泉創立時迅速打響名堂。如果在微博輸入「農夫山泉」，更會出現很多人拿着一瓶水附上一句「農夫山泉有點甜」，到底為什麼大家會這樣說呢？

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其實這是農夫山泉的一句廣告宣傳語來的。「有點甜！」最早是出自上海一個小朋友。1997年5月，農夫山泉選定了上海作為全國第一個試點市場，當時董事長鍾睒晱親自跑到上海視察，當他去到其中一個家庭，請這家人品嘗農夫山泉，家中的小朋友喝了一口便衝口而出：「有點甜！」

相關文章：【新股IPO】農夫山泉傳月底招股　集資10億美元

就因如此，就演變出「農夫山泉有點甜」這一句。但是，原來當年農夫山泉早已策劃好了廣告語，一句是「千島湖源頭活水」，專門針對上海人喝的黃浦江江河尾水（上海自來水廠取水口就在黃浦江楊浦大橋邊）；另一句是「好水喝出健康來」。

不過經過市場測試，始終都是「農夫山泉有點甜」最為消費者留下深刻印象。於是乎，到1998年農夫山泉在全國開賣，就正式以「農夫山泉有點甜」為廣告宣傳語。

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大家有否覺得這句宣傳言有點洗腦呢？原來這一句廣告更入選了20世紀中國最有影響力的10大廣告語之一，難怪到今天，依然這麼多人天天在講。

之後，農夫山泉再以一句：「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工。」紅遍大江南北。

所以說，一句合適的廣告宣傳言是十分重要。

稍後，再跟大家分享更多有關農夫山泉的故事！

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記者：張以正

IPO 香港股票
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