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【新冠疫苗】特朗普批食藥局拖慢測試至美國大選後

環球政治 12:19 2020/08/23

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各國加快研發新冠肺炎疫苗，美國總統特朗普再次向美國食品及藥物管理局（FDA）施壓。特朗普批評，食藥局拖慢測試疫苗至美國大選後，令製藥公司難以招募志願者作臨床測試。惟特朗普未有提及相關證據。

【新冠疫苖】特朗普：疫苖有望11月3日左右面世

特朗普（Donald Trump）上周六（22日）在Twitter發文表示，食藥局有部分官員故意刁難製藥公司，令他們難以招募志願人士參加臨床測試疫苗，導致疫苗在大選日11月3日之後才面世。

【新冠肺炎】世衛：望疫情兩年內結束 比西班牙流感快

【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產

特朗普早前稱，疫苗會在11月3日左右推出。言論被指對食藥局施壓，促請局方加快審批疫苗；他亦視研發疫苗為政績。帖文特別標示食藥局局長哈恩（Stephen Hahn），要求局方專注於研發速度、拯救生命。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容，特朗普的帖文「非常嚇人」、是「非常危險的聲明」。她解釋，食藥局有責任審視藥物的安全和有效性，才批出藥物，決定不應受白宮影響。她又指摘，白宮發聲是將疫苗審批政治化。

美國食藥局高層威脅辭職 憂未證疫苗安全就審批

外界相信，特朗普的帖文是回應食藥局高官日前的言論。美國FDA生物製品評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）據報稱，如果美國政府在未證實疫苗有效前，就批准面世，他會辭職。

特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效

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責任編輯：鄧燕君

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