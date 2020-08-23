【新冠疫苗】特朗普批食藥局拖慢測試至美國大選後

各國加快研發新冠肺炎疫苗，美國總統特朗普再次向美國食品及藥物管理局（FDA）施壓。特朗普批評，食藥局拖慢測試疫苗至美國大選後，令製藥公司難以招募志願者作臨床測試。惟特朗普未有提及相關證據。

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特朗普（Donald Trump）上周六（22日）在Twitter發文表示，食藥局有部分官員故意刁難製藥公司，令他們難以招募志願人士參加臨床測試疫苗，導致疫苗在大選日11月3日之後才面世。

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特朗普早前稱，疫苗會在11月3日左右推出。言論被指對食藥局施壓，促請局方加快審批疫苗；他亦視研發疫苗為政績。帖文特別標示食藥局局長哈恩（Stephen Hahn），要求局方專注於研發速度、拯救生命。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）形容，特朗普的帖文「非常嚇人」、是「非常危險的聲明」。她解釋，食藥局有責任審視藥物的安全和有效性，才批出藥物，決定不應受白宮影響。她又指摘，白宮發聲是將疫苗審批政治化。

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外界相信，特朗普的帖文是回應食藥局高官日前的言論。美國FDA生物製品評估與研究中心主任馬克斯（Peter Marks）據報稱，如果美國政府在未證實疫苗有效前，就批准面世，他會辭職。

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責任編輯：鄧燕君