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【港股追蹤】收入升純利跌　內險股繼續低估值？

股樓投資 10:34 2020/08/23

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中資金融股往往在業績期守尾門，下星期會有多隻內銀股及券商股公布業績，而另一類中資金融範疇的內險股，其實在本周已陸續派發成績表，中國人保（01339）及中國財險（02328）周五（21日）分別公布上半年業績，同樣出現收入上升，純利下跌的現象。

人保公布，截至今年6月底，上半年總保費收入達3,368.4億元（人民幣，下同），按年升4.3%。純利則按年下跌18.6%，至126.1億元。期內淨保費收入為3,118.9億元，按年升3.1%，投資收益則為207.74億元，按年升13.1%，可見A股上升為內險投資收益帶來正面影響。集團上半年每股盈利0.29元，更在上市後，首次派中期息，每股派3.6分。

中國財險上半年總保費收入也同比上升4.4%，至2,463億元，期內純利則按年倒退21.7%，至131.8億元。若剔除2019年手續費稅收政策變化影響，淨利潤同比有4.7%。

值得留意的是，財險上半年總投資收益110.1億元，同比下跌5.6%。 而淨投資收益率及總投資收益率，分別下降0.2個百分點及0.7個百分點，至3.8%及4.6%，相比起人保較為輸蝕。

現時內險股估值偏便宜，普遍市盈率（PE）均低於10倍，而且大部分都有高息率，A股近兩個月走勢優異，有機會利好行業投資收益，若資金炒完新經濟股後輪動，這類估值合理的舊經濟股，絕對有翻身機會。

 

記者：葉志偉

 

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