【後疫時代】時興變老土 銷量跌一半 日本這種衣著因疫情有望翻生？

穿上藍色牛仔褲曾被視為時尚型格，但今時今日在日本，穿上藍色牛仔褲的年輕人買少見少，因為牛仔褲原來被視為老土。日本有《週刊實話》上周刊登一篇深度商業研究，內容是年輕人拼棄穿藍色牛仔褲。

根據行業報導，日本2002年牛仔褲銷量達7800萬條，但十年後，跌至每年4650萬條，目前銷量更減至少於4000萬條。日本三大牛仔褲服飾專門零售店，包括Right-on、Mac House及Jeans Mate Corp，其零售生意在過去10年，各自的年銷售額也跌了近一半。其中Mac House零售店更由2009年的567間縮減至現372間，店舖數目減少了34％。

有業內人士指，牛仔褲銷售下跌除了競爭打價格戰外，年輕人的衣服品味上變得多化，不再視牛仔褲為時尚。當年牛仔褲在日本大熱，是因為美國電影影響；但還有一個原因，是牛仔褲太過普及，普及到連師奶都穿上，「以前一條牛仔褲每條由3000至10,000日元(約220至740港元）不等，但自從優衣庫（Uniqlo）同公司另一品牌Gu推出990日元（約70港元）一條的平價牛仔褲後，中年婦女、師奶以至小朋友都買來穿。」這令穿牛仔褲再不再是潮事。

不過，隨着在家工作普及，加上IT從業員穿着較隨便的文化，例如蘋果「教主」Steve Jobs經常穿牛仔褲示人的影響，牛仔褲有機會捲土重來，但到時年輕人未必是因為時尚而穿牛仔褲，而是方便和耐用的選擇。

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責任編輯：鄭靜珊