【新冠肺炎】內地啟動緊急使用疫苗 4類人先接種建社區防疫屏障

中國上月22日已啟動緊急使用新冠病毒疫苗，國健委科技發展中心主任鄭忠偉在中央電視台一個節目透露，並指目前有4類人員可用使用緊急疫苗，包括醫護人員、防疫人員、邊檢人員及保障城巿基本運作人員，由他們先建立免疫屏障。

在同一個節目中，有份研發新冠疫苗的國藥集團旗下中國生物董事楊曉明指，疫苗正進行第三階段臨床國際試驗，過去兩個月已有超過2萬人接種。該集團已上周啟動了在秘魯、摩洛哥及阿根廷進行第三臨床試驗合作。

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現時國內加緊研發疫苗主要有三個機構。

由中國軍事科學院軍事醫學研究院成員陳薇率領的團隊與康希諾生物（6185)研發的Ad5-nCoV疫苗專利，已在8月11日獲專利權。正進行第三期國際臨床試驗。

國藥控股（1099)母企國藥集團研發，6月公布臨床試驗階段性揭盲結果，顯示疫苗接種後無一例有嚴重不良反應；接種不同程序及劑量後均產生高滴度抗體；並在6月於阿拉伯聯合猶長國進行第三期國際臨床試驗。

科興控股生物技術有限公司旗下北京科興中維生物技術有限公司（SINOVAC）研發的「克爾來福」已進入第三期國際臨床試驗階段。

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責任編輯：鄭靜珊