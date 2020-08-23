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【後疫時代】疫情改變住屋觀念 日本年輕人為何不想再住東京？

環球政經 13:56 2020/08/23

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自3月起日本揾樓網站Suumo的瀏覧量激增，行內人認為極不尋常，因為過去1月到3月，學生或工人都會在開學前或新財政年度即4月前已找好落腳地方住。按另一間公司Recruit Sumai的網站，其郊區物業一直受關注，其中位於東京旁邊車程約1小時的神奈川縣的茅崎巿，這個近海小城巿的瀏覧量在5月時更激增了近1倍，而東京近鄰的千葉縣巿中心，5月份的交易量比1月時也增加了2倍。

日本傳媒指，東京巿不論租金及樓價一直高企，過去年輕人租住在如盒子的小單位內，但今年隨着疫情擴大，東京不少公司實施或鼓勵在家工作，愈來愈多年輕人搬離東京巿，搬到近鄰縣巿居住，貪其租金便宜外，還有是可以擁有一個舒適、空間較大的環境。

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由於工作方式因疫情有所轉變，，愈來愈少日本年輕人會選擇住在東京市中心商業區附近的小單位內，他們現在選擇居住地時，將生活方式放在首位，就是一個更休閒、舒適的生活方式。其中專門從事AI數據分析、東京初創公司Xenodata Lab的首席產品官金井大，最近就搬離東京市中心，搬到神奈川縣藤澤市，這座城市靠近海，這裹可以讓這位IT人隨時去衝浪。

另一個網上租屋平台ADDress提供月費44,000日元（約3200港元）、可選擇租住全國50個物業其中之一的服務。自1月以來，該平台的新增會員數目亦出現激增，當中不少是居於東京的20到30歲的年輕人，而東京近鄰的千葉縣住宅最受歡迎，預約排山倒海而來。而巿場預計，疫情過去後，更多人適應在家工作的模式，更多人會考慮搬離東京近鄰地方居住。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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