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【港股小知識】業績期守尾門　內銀重要指標你要知

股樓投資 09:39 2020/08/23

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踏入業績期尾聲，下周公布中期業績的股份比本周更多，而中資金融股，特別是內銀股往往都會在業績期守尾門，國有四大銀行之中，建設銀行（00939）、農業銀行（01288）及工商銀行（01398）均會在下周五（28日）派成績表。本文會教大家睇內銀股業績的四大重點。

1. 市帳率（Price to Book ratio）
市帳率是股價相對每股資產淨值，市場簡稱為PB，是用以比較銀行股平或貴的重要指標。一般而言，PB愈低，表示該股較便宜，即愈吸引；在股東資金回報率（ROE）不高時，過高的PB，可以是對股份一種危險訊號。現時大型內銀股普遍PB均低於1倍，處於合理水平。

2. 不良貸款比率
不良貸款比率指金融機構不良貸款佔總貸款額的比重。內地將貸款按風險基礎分為五類，按級別的高低依次為合格、關注、次級、可疑及損失，其中第三至五級的貸款被視為不良貸款。

計算方式：不良貸款比率=（次級、可疑及損失級別的貸款額／總資款額）X100%。

內地銀保監會最近公布，內銀上半年不良貸款有所上升，相估讀者在研究業績時也要特別留神。
 

3. 資本充足比率（Capital adequacy ratio）
研究銀行的財務狀況，資本充足比率亦是重要指標，此比率用來衡量銀行資本，作為沖銷壞帳損失的保護程度。銀行主要業務是存貸業務，經常面對不良貸款及呆壞帳等風險，若銀行大肆進行高風險業務或投資，令大量壞帳湧現，銀行便須就未能收回的貸款或虧損作撇帳，令盈利受壓，甚或出現資不抵債情況，最終會危害銀行的營運能力，令存戶蒙受損失。


 

4. 股息率（Dividend Yield Ratio）

內銀股其中一個吸引投資者之處，是其股息率相當之高，現時普遍在5厘以上，大型銀行暫時仍未見如滙豐控股（00005）一樣暫停派息，不過今年經濟環境或影響內銀收入及純利，令股份派息減少。

另外，內銀往往較少派發中期息，通常只會派發末期息。
 

記者：葉志偉
 

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