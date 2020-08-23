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【網民熱話】美團點評市值1.4萬億　係咪史上最大泡沫？

股樓投資 00:27 2020/08/23

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美團點評（03690）周五（21日）剛公布中期業績，半年扭虧為盈，純利6.3億元（人民幣，下同）；而股價同日再創上市新高，市值衝上1.44萬億港元。有網民在討論區發帖《美團半年賺6億 但係1萬4千億市值》，疑質是否史上最大泡沫。

網民的質疑，在於半年賺6億，若年賺12億，美團的市盈率（PE）豈不是高逾1,000倍？

相關文章：【3690美團業績】美團點評季績有驚喜　經調整溢利27.2億遠超預期

不過，參考美團的中期業績，要留意美團第二季是淨賺22億元，按年勁升1.5倍，但由於首季受疫情影響，轉虧蝕15.8億元，才令上半年僅賺6億元。

根據彭博綜合券商預測，美團今年盈利接近30億元，但集團第二季度已復甦勁賺22億元，如第三、四季到店、旅遊及酒店業務能復甦，全年盈利保守估計有機會達100億元，而券商亦預測明年盈利可大幅提升至160億元。

相關文章：【3690美團點評】美團點評與葛蘭素史克合作　唔止送外賣仲送藥？

以現時市值1.44萬億元計，純利160億元人民幣折合約180億港元，即預測PE大約為80倍。這個估值當然是貴，但是否史上最大泡沫，則似乎是見仁見智。

網民回應

DGxx：「一於炒上十萬億市值。。。」

lamlampeter：「中國有美團，美國有Tesla，股票市場其實係大賭場﹗」

COMCAST123：「建行賺夠多，你見佢升過？照理甘講應該買中移動、內銀」

larry64：「連雲業務都無，仲衰過小米」

zxcvv：「炒股係炒預期值，如果預期佢下年賺六千億，咁依家咪唔貴囉。」

股帝：「市場話值就值，唔係我地呢D老散話事」

記者：李兆明

 

香港股票 美團點評－W（03690） Tesla 美團點評 市盈率 純利

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