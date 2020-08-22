【生命解碼@iM網欄】全新DNA測序技術 成就科技新貴Oxford Nanopores

上次（【生命解碼@iM網欄】疫情下不跌反升 生物科技成大熱）提及⽤於閱讀DNA 的測序技術 （Sequencing), 解釋了次世代測序科技（Next-Gen Sequencing)。今次我們將解釋進階版的第三代定序⽅法 - 奈⽶孔定序法（nanopore sequencing）, 並介紹其中已成獨⻆獸(unicorn) 的科技新貴 - Oxford Nanopores。

正如其名, 公司在2005 時於Oxford University ⽜津⼤學實驗室中spin-out 成⽴為初創. 對⽐Illumnia 的bridge amplication, Nanopore 技術的核⼼為插在薄膜上的「跨膜蛋⽩」，並在薄膜對等位置加上電壓差，使溶液中離⼦通過跨膜蛋⽩形成電流。由於四種 DNA ATCG的核鹼基（Nucleobase)有不同的結構，即是基因以⾼速通過納⽶孔洞，電流改變的訊號亦能被晶⽚（flowcell）檢測得到。⼀個⽐較簡約的⽐喻就是nanopores如智能電話上的觸碰屏幕，正正觀察⼿指影響電流的⽅法，以計算⼿指活動。 Nanopores 則觀察ATCG哪⼀種流過奈⽶孔。

對⽐同樣是基因測序的競爭對⼿，新技術最主要有兩⼤優點。第⼀，不⽤太多預先的處理程序，可直接讀取⻑序列、不⽤從重複碎⽚中以數據分析還原，提供更準確讀數。此項技術對科學家尤其重要。第⼆，優點是便攜式，⽐起第⼆代基因測序，每台機器都有辦公室影印機⼤⼩，其中最⼩型號Mini-Ion 只有USB ⼀樣⼤⼩。

即使技術先進、⾏業前景明朗， 但亦不代表⼀帆⾵順。雖然稱為第三代技術⽐illumina更新穎，但暫時離商業化仍有很⼤距離。當中的問題是表現仍未能⻑時間維持準確度，會有現象例如孔洞破裂或多孔情況，皆會使電流的量測失準。

在2018年, 經歷三代產品後, 公司盈利情況仍只有$23.5million美元，但估值以達 £1.5 billions, 得到 星加坡主權基⾦（GIC）、中國建設銀⾏等投資。盈利能⼒弱、估值⾼令當時很多⼈對此公司投資者能否exit 存疑 ，認為公司發展太快漲值太急。IPO revenue 太少、公司份量已超過其他公司M&A 的動機。幸⽽，後續在2019年Nanopores 亦得到美國⽣物科技集團Amgen⽤ £50 million 購買 3%的股分，⾜以繼續⽀持他們的產品改⾰。

到底Nanopores 會否最後勝出，Illumnia 現時 90% 測序的市佔率，相信很多⼈亦在拭⽬以待. 但同時，即使Oxford Nanopore 技術⽐較優勝, 也不代表能成為⼀間更成功的公司. 2007 年, 總部於美國的Illumnia 市值只有 $2billion, 當時⽤$600million 收購同樣在英國的技術公司 Solexa, ⾃此多年後便升逾20 倍達$51 billion.

作者_Jonathan簡介 曾於麻省理工大學作研究生一年，師隨CRISPR 基因編程教授研究可重用分子工具。由於最終決定先由互聯網行業發展，現於香港營運年輕社交產品。平常喜於在Research Paper 和Code Base 中遊走。

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