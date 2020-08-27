  • 30°C
香港時間 : 2020827日 (四) 18:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版納指】首隻恒生科技指數ETF明登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）

即市財經 16:32 2020/08/27

分享：

南方東英恒生科技指數ETF（03033）周五正式登場，上市初始價約7.5元。

「港版納指」恒生科技指數發布約一個月，首隻恒生科技指數ETF明天（8月28日）正式推出。南方東英公布，推出「南方東英恒生科技指數ETF」 （03033） ，上市起始價格約7.5元，每手基金單位200股，管理費0.99%，入場費約1,500元。據南方東英數據，3033初始投資額約2400萬美元（約1.87億元）。

根據恒指公司的回溯測試計算的數據，恒生科技指數於2019年及今年上半年回報分別為36.2%及35.3%。隨首家恒生科技指數ETF應市，恒生科技指數成份股將有被動資金追綜，相對現時僅給投資者純粹投資參考，影響力將大增。

中資互聯網券商華盛証券指，該券商是次ETF獨家在線申購商，「南方東英恒指科技指數ETF」正在華盛証券旗下的華盛通平台進行獨家申購。

另外，恒生資產管理亦於日內推出恒生科技指數ETF，同時市傳華夏基金（香港）都在爭取推出。

相關文章：【港版納指】恒生投資推恒生科技指數ETF　最快日內獲批、開支比率低（第二版），詳情可看【下一頁

恒生科技指數有30隻成份股，包括五大新經濟行業，工業、非必需性消費、醫療保健業、金融業、資訊科技業，主題包括網絡 （包括移動通訊） 、金融科技、雲端、電子商貿、數碼。

現時恒生科技指數四大權重股份為美團點評 （03690） 、小米集團 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700）

恒生科技指數ETF快登場，ATMX等中資科技股本周股價大升，績優股美團點評及小米股價更先後破頂。

（第四版加入南方東英恒生科指詳情）

相關文章：【MPF】強積金專家：打工仔盼MPF設「港版納指」新基金 享新經濟股升浪

相關文章：【港版納指】高盛看好恒生科技指數5年吸資逾千億元　分析科指、恒指改革3大贏家（第二版）

 

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱：https：//bit.ly/31gUZbZ

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

記者：譚志偉

香港股票 ETF 基金 新經濟 恒生指數 恒生科技指數 管理費 華夏基金 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【農夫山泉孖展】農夫山泉認購攻略　券商料100手才穩中、勝全家總動員？（第三版）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令放寬】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴破6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展錄約1787億超購約305倍、傳上限定價（第三版）
【新股IPO】農夫山泉今截孖展 孖展錄約1787億超購約305倍、傳上限定價（第三版）
【中國晶片】台灣收緊陸資購晶片技術審批　中芯國際急轉升近半成
【中國晶片】台灣收緊陸資購晶片技術審批　中芯國際急轉升近半成
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）