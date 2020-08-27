【港版納指】首隻恒生科技指數ETF明登場　南方東英科指入場費1500元、初始投資額1.9億元（第四版）

▲ 南方東英恒生科技指數ETF（03033）周五正式登場，上市初始價約7.5元。

「港版納指」恒生科技指數發布約一個月，首隻恒生科技指數ETF明天（8月28日）正式推出。南方東英公布，推出「南方東英恒生科技指數ETF」 （03033） ，上市起始價格約7.5元，每手基金單位200股，管理費0.99%，入場費約1,500元。據南方東英數據，3033初始投資額約2400萬美元（約1.87億元）。

根據恒指公司的回溯測試計算的數據，恒生科技指數於2019年及今年上半年回報分別為36.2%及35.3%。隨首家恒生科技指數ETF應市，恒生科技指數成份股將有被動資金追綜，相對現時僅給投資者純粹投資參考，影響力將大增。

中資互聯網券商華盛証券指，該券商是次ETF獨家在線申購商，「南方東英恒指科技指數ETF」正在華盛証券旗下的華盛通平台進行獨家申購。

另外，恒生資產管理亦於日內推出恒生科技指數ETF，同時市傳華夏基金（香港）都在爭取推出。

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恒生科技指數有30隻成份股，包括五大新經濟行業，工業、非必需性消費、醫療保健業、金融業、資訊科技業，主題包括網絡 （包括移動通訊） 、金融科技、雲端、電子商貿、數碼。

現時恒生科技指數四大權重股份為美團點評 （03690） 、小米集團 （01810） 、阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 。

恒生科技指數ETF快登場，ATMX等中資科技股本周股價大升，績優股美團點評及小米股價更先後破頂。

（第四版加入南方東英恒生科指詳情）

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記者：譚志偉