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【港版納指】恒生科技指數ETF快登場　南方東英搶先突圍（第二版）

即市財經 22:12 2020/08/22

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「港版納指」恒生科技指數發布約一個月，將有首隻恒生科技指數ETF推出。據披露，南方東英推出「南方東英恒生科技指數ETF」，產品編號3033，每手基金單位200個，並擬每年12月派息。3033經常性開支比率為1.49%，估計追綜偏離度約2%，3033由滙豐機構信託服務為受託人及過戶處。

與此同時，有中資券商即網上宣傳，互聯網券商華盛証券在網上宣傳快有恒生科指ETF，吸引客人開戶認購，趕在勁敵富途證券前，實行灣道超車。

隨首家恒生科技指數ETF應市，恒生科技指數成份股將有被動資金追綜，相對現時僅給投資者純粹投資參考，影響力將大增。

恒生科技指數有30隻成份股，包括五大新經濟行業，工業、非必需性消費、醫療保健業、金融業、資訊科技業，主題包括網絡 （包括移動通訊） 、金融科技、雲端、電子商貿、數碼，截至上周五，權重最大的為美團點評 （03690） ，權重10.21%、小米集團 （01810） 權重9.08%；阿里巴巴 （09988） 及騰訊控股 （00700） 權重8.63%及8.1%，絕對是投資者最想擁有的股份。

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記者：譚志偉

香港股票 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 基金 ETF 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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