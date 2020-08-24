【港版納指】恒生科技指數ETF周五登場　南方東英入場費公開、恒生華夏傳參戰（第三版）

「港版納指」恒生科技指數發布約一個月，將有首隻恒生科技指數ETF推出。南方東英公布，推出「南方東英恒生科技指數ETF」，產品編號3033，每手基金單位200個。最新消息指，3033預計8月28日（周五）正式上市，入場費1,800港元，即每基金單位價格約9元。另外，市場消息指，恒生資產管理、華夏基金（香港）都在爭取推出恒生科指ETF，惟兩家公司暫未披露推出相關產品。

據南方東英早前披露文件，3033經常性開支比率為1.49%，估計追綜偏離度約2%，擬每年12月派息。

中資互聯網券商華盛証券指，該券商是次ETF獨家在線申購商，「南方東英恒指科技指數ETF （03033） 」正在華盛証券旗下的華盛通平台進行獨家申購。

隨首家恒生科技指數ETF應市，恒生科技指數成份股將有被動資金追綜，相對現時僅給投資者純粹投資參考，影響力將大增。

恒生科技指數有30隻成份股，包括五大新經濟行業，工業、非必需性消費、醫療保健業、金融業、資訊科技業，主題包括網絡 （包括移動通訊） 、金融科技、雲端、電子商貿、數碼。

恒生科技指數ETF快登場，ATMX等中資科技股周一（24日）股價大升，美團點評 （03690） 大升8%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴分別升5.8%和4.6%，微盟 （02013） 更大升11%，為表現最佳成份股。

截至上周五，因應近期股價強勁，權重最大的為美團點評，權重10.21%、小米集團 （01810） 權重9.08%；阿里巴巴及騰訊控股權重8.63%及8.1%。恒指公司會在9月5日重新調整，ATMX的權重都會回到8%的權重上限。

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記者：譚志偉