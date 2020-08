【宏觀中國】新基建政策加碼　上調5G基站建設年度目標

中國移動(00941)、中國聯通(00762)和中國電信(00728)等三大電訊商的業績中,各自披露了上半年資本開支狀況。

川財證券指,三大電訊商上半年合計投入資本開支有1,699億元(人民幣,下同),其中用於5G網絡建設的資本開支合計近880億元。若仍按照年初公布的資本開支計劃規模,下半年三大電訊商還有1,649億元資本開支預算,其中用於5G有973.5億元。

隨著5G基站建設不斷超預期,電訊商紛紛上調年度5G基站建設目標。好像,中移動將本年度5G新建基站目標由25萬提升至30萬個;聯通亦正在加快與中電信的共建共享。目前聯通已建成開通5G基站26萬個,料今年底要達到37萬個。

券商認為受益於5G周期開啟、「新基建」項目不斷加碼,電訊商的投標項目相繼落實,5G產業鏈將有望持續受益。

記者:林衛