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【宏觀中國】新基建政策加碼　上調5G基站建設年度目標

股樓投資 11:05 2020/08/23

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中國移動（00941）、中國聯通（00762）和中國電信（00728）等三大電訊商的業績中，各自披露了上半年資本開支狀況。

其他文章：【宏觀中國】解讀「雙循環」經濟　最大挑戰是來自人口老化

川財證券指，三大電訊商上半年合計投入資本開支有1,699億元（人民幣，下同），其中用於5G網絡建設的資本開支合計近880億元。若仍按照年初公布的資本開支計劃規模，下半年三大電訊商還有1,649億元資本開支預算，其中用於5G有973.5億元。

隨著5G基站建設不斷超預期，電訊商紛紛上調年度5G基站建設目標。好像，中移動將本年度5G新建基站目標由25萬提升至30萬個；聯通亦正在加快與中電信的共建共享。目前聯通已建成開通5G基站26萬個，料今年底要達到37萬個。

其他文章：【第三波疫情】港鐵周一起 加強非繁忙時段班次

券商認為受益於5G周期開啟、「新基建」項目不斷加碼，電訊商的投標項目相繼落實，5G產業鏈將有望持續受益。

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記者：林衛

電訊 5G 中國電信（00728） 中國聯通（00762） 中國移動（00941） 經濟

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