疫情令護膚品牌生意大跌掀裁員潮　Estee Lauder剛宣布裁員3%

各位女士，有沒有發現過去一段時間不少化妝護膚品牌都在大做推廣，優惠折購不斷，甚至有不少買一送一的特大優惠，確實很吸引；另一方面，亦見到很多大品牌也開始在Facebook做直播銷售。

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對於用家而言，當然開心，因為可以用優惠的價錢買到心頭好，可是對於一些商家而言，或者這都是迫於無奈的，因為疫情爆發以來，零售業大受打擊，除了大家都勒緊褲頭減少消費，現在日日帶口罩，就連化妝品和護膚品都用少了。

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所以，在過去一段時間，多個護膚品牌公布的業績都是一面倒下跌的。日前走中高檔路綫的雅詩蘭黛（Estee Lauder）公布截至今年6月底業績，錄得淨銷售額為142.9億美元，同比下降4%，淨收益則按年下跌62%至6.8億美元。

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公司歸咎於新冠肺炎疫情在全球爆發，導致零售店關閉，但強調隨着綫上銷售增長迅速，已抵消了部份的實體店失去的生意。事實上，Estee Lauder在中國區的淨銷售額錄得兩位數增長，其中來自綫上的佔銷售額逾4成，這包括在關鍵的購物時期（如雙11光棍節和6.18中年購物節），成功拓大了消費群。

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盡管如此，由於銷售下滑，讓公司難逃關店和裁員的命運。Estee Lauder透露，即將實施裁員和關店計劃，目前預計在全球範圍內淨減少約1500至2000個職位，約佔總勞動力的3%；同時，將於全球範圍內關閉10%至15%的獨立商店以及部分生產力較低的百貨商店櫃台。

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記者：張以正

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