【富豪故事】90後擁百億財產 點解仲要開二手車？

20歲未到就擁有14億美元（約109億港元）的財富，過的必定是窮奢極侈的生活？看來又未必，挪威有名投資公司Ferd的太子女Alexandra Andresen，4年前19歲的時候，她父親Johan Andresen Jr.給兩個女兒一筆14億美元的財產，那一年《福布斯》（Forbes）將Alexandra和她家姐列為全球最年輕的億萬富豪之一。

兩姐妹要莫說要開什麼車，甚至開私人飛機也沒問題，但令人驚訝的是，她們依然開二手車，不是買不起，而是選擇不開貴車靚車。妹妹Alexandra曾接受訪問時指，按父母的教誨，不可以過得奢華，尤其是開什麼車出行，做人要低調點，「根據爸爸的規矩，我們可以買部好車，但要二手的。」未接收龐大財富前，她開的是祖父留給她的舊車，成為超級富豪後，就換了部Audi二手車。

此外，Alexrandra一直以來養成儲錢的習慣，即使她從來不缺錢。她曾表示自己經常儲錢，「每周拿到的零用錢，或者錢作為生日禮物，又或者比賽贏了一些獎金，我都會把這些錢存起來。這樣我就可以買自己喜歡的東西，例如手袋、鞋等，那就不用向爸媽要錢。」熱愛馬術的她又表示，她存下來的錢，希望花在馬術運動上，因為這運動着實很花錢，今年24歲的她已成為馬術運動員。

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責任編輯：鄭靜珊