【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？

農夫山泉 （新上市編號：09633） 周二（8月25日）招股，一手200股，入場費約4343元，預期9月8日上市。農夫山泉去年全年收益240.21億元（人民幣，下同），毛利133.11億元，毛利率55.4%，農夫山泉2017年以來的毛利率均高於50%，為市場最大關注。農夫山泉純利49.5億元，純利率20.6%。

根據招股書，中國飲料市場去年總規模達9914億元，預計2024年可達1.3萬億元；前10大供應商亦僅佔市場的42.5%，農夫山泉以624億元零售額排名第四，第一為82年成立的美國上市飲料公司，零售額759億元；第二名為杭州成立的非上市公司；第三名為台資食品及飲料公司。

值得一提的是，中國旺旺 （00151） 最近剛被剔出藍籌，市值674億港元，康師傅 （00322） 市值746億港元，已於2016年剔出恒指成份股；蒙牛 （02319） 市值則為1355億港元，仍為藍籌股，可見大型的飲用品企業，亦是藍籌股常客。美國上市的可口可樂市值則為2031億美元，英國上市的百事可樂，市值則為1874億美元。

其中，包裝飲用水市場以農夫山泉為首，零售額422億元，拋離第二位的公司，第二位零售額255億元。

另外，根據招股書，中國茶飲料的五大企業，農夫山泉排名第三，零售額62億元，第五位為一間1940年成立的香港上市公司，零售額42億元。據資料，維他奶 （00345） 於1940年開始生產。

農夫山泉去年生產13382千噸包裝飲用水產品，每噸售價為1072元人民幣；茶飲料產品生產754千噸，但每噸售價達4162元人民幣。

「我們不生產水 我們是大自然的搬運工」

成本方面，以成本分類，原材料尤其是PET塑料，以為包裝材料，為最大的銷售成本，於2019年佔比共57%，至於製造費用、人工及取水成本，分別佔15%、4%及1%。

另外要留意「銷售及分銷開支」，直接影響純利，物流及倉儲開支構成最大的銷售及分銷開支，於2019年佔總益的10.5%。物流及倉儲效率的提高，主要在於（1）增加工廠直接向客戶發貨的比例，減少倉庫和中轉運輸；（2）完善了物流服務提供商的遴選程序從而選擇更加高效的物流服務提供商；及（3）隨着經銷商銷售規模的擴大，單次運輸的產品量增加，單位運費成本得以降低。

農夫山泉指，槓桿比率由於2019年急增到10.5%，因為總權益因2019年向公司股東派發95.98億元股息而減少，以及借貸10億元所致；槓桿比率到今年5月增至18.5%，是因為貸款再增加11.13億元所致，以作出對新冠疫情而穩定業務的相應準備。

鍾睒睒為控股股東，於新股發行前，持有股本87.4472%，包括直接持有17.8634%，以及透過養生堂持有69.5838%。農夫山泉總部設於杭州西湖區。

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記者：譚志偉