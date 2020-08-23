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【宏觀中國】解讀「雙循環」經濟　最大挑戰是來自人口老化

股樓投資 10:48 2020/08/23

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「內循環」、「雙循環」成了國內熱話。說穿了，就是通過龐大的內需市場，提升產業鏈，培植和發展核心技術，達致國產化，藉以抵禦外部的衝擊。

其他文章：【港股追蹤】收入升純利跌　內險股繼續低估值？

國家領導人甫提出這個新名詞，市場也出了不少解讀和展望，例如內循環的受惠股之類，但如何有效地執行「內循環」的分析卻不多。不過，恒大集團首席經濟學家任澤平近期對「內循環」、「雙循環」發表的觀點相當接地氣。

他提出三大關鍵，包括大力發展新基建、推進資本市場改革，以及全面放開生育。其中，以全面放開生育，這一點極少有分析提及。

任澤平指，中國人口老齡化加速到來，而人口紅利正在加速消失。觀察歐洲、日本等國，一旦進入人口老齡化以後，創新能力減退，經濟潛在增長率必然下降，生產者少了，而消費者多，意味的是政府將產生高負債。

其他文章：【港股小知識】業績期守尾門　內銀重要指標你要知

「2019年新經濟獨角獸企業中，80%在美國和中國，美國靠移民，中國靠此前的嬰兒潮，而日本、歐洲這些人口老齡化的國家，其新經濟方面就非常沒有活力。」

確實，中國經濟能夠在疫後迅速反彈，除了有效控疫，14億人口的內需市場起了關鍵作用，讓原本外貿企業可以由出口轉內銷，真的讓其他國家羨慕不已。但是，若人口老化持續的話，「內循環」、「雙循環」難免愈轉愈縮，內部需求支撐不起國內產業鏈，便一如日本，即使手握核心技術，依然要靠外部需求。

因此，任澤平堅信放開生育，有助於中國經濟的擴大內需和長期增加有效供給，對「雙循環」的意義重大，而且也是國內最大的「灰犀牛」。

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記者：林衛

 

美國 日本 中國 經濟內循環 經濟

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