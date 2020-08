【宏觀中國】解讀「雙循環」經濟　最大挑戰是來自人口老化

「內循環」、「雙循環」成了國內熱話。說穿了,就是通過龐大的內需市場,提升產業鏈,培植和發展核心技術,達致國產化,藉以抵禦外部的衝擊。

國家領導人甫提出這個新名詞,市場也出了不少解讀和展望,例如內循環的受惠股之類,但如何有效地執行「內循環」的分析卻不多。不過,恒大集團首席經濟學家任澤平近期對「內循環」、「雙循環」發表的觀點相當接地氣。

他提出三大關鍵,包括大力發展新基建、推進資本市場改革,以及全面放開生育。其中,以全面放開生育,這一點極少有分析提及。

任澤平指,中國人口老齡化加速到來,而人口紅利正在加速消失。觀察歐洲、日本等國,一旦進入人口老齡化以後,創新能力減退,經濟潛在增長率必然下降,生產者少了,而消費者多,意味的是政府將產生高負債。

「2019年新經濟獨角獸企業中,80%在美國和中國,美國靠移民,中國靠此前的嬰兒潮,而日本、歐洲這些人口老齡化的國家,其新經濟方面就非常沒有活力。」

確實,中國經濟能夠在疫後迅速反彈,除了有效控疫,14億人口的內需市場起了關鍵作用,讓原本外貿企業可以由出口轉內銷,真的讓其他國家羨慕不已。但是,若人口老化持續的話,「內循環」、「雙循環」難免愈轉愈縮,內部需求支撐不起國內產業鏈,便一如日本,即使手握核心技術,依然要靠外部需求。

因此,任澤平堅信放開生育,有助於中國經濟的擴大內需和長期增加有效供給,對「雙循環」的意義重大,而且也是國內最大的「灰犀牛」。

記者:林衛