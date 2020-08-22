【微信禁令】美微信用戶興訴 阻特朗普政府禁用WeChat

▲ 美國微信用戶組成的團體提起訴訟，阻特朗普禁用微信。

彭博社報道，由微信（WeChat）用戶組成的團隊提請美國聯邦法官阻止特朗普政府禁用微信。在向三藩市聯邦法院提起的訴訟中，組成美國微信用戶聯盟的華裔律師指控特朗普對微信實施限制違反憲法。

律師稱，特朗普在8月6月簽署的行政命令，禁止微信相關交易，惟行政命令措辭含糊不清，並未列明哪些交易被禁止，若美國企業及個人沒有根本性改變通訊及業務營運方式，會對是否違反禁令感到茫然。

該團體又稱，行政命令本身以及白宮均沒有提供證據支持在美國使用微信（WeChat）損害國家安全。特朗普的行政命令損害微信（WeChat）用戶的言論自由權利和正當法律程序權利，因為並未指明哪些行為是被禁止。

報道又稱，目前WeChat在美國擁有數百萬用戶，禁用微信將影響美國人、美國居民與中國親友、商業夥伴的聯繫。

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編輯：陳健婷