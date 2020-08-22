【投資海外】疫市買英國樓要小心　提防假業主行騙

不少港人近期都買英國樓，據英國媒體報導，個別港人買家更不惜出高價，搶購當地物業。不過，購買海外物業總有風險，特別是疫情全球肆虐，港人都不願冒險前往英國，騙徒或趁機假冒業主行騙。

相關文章：【BNO移民】嫌倫敦樓貴 港人轉投他城 英國顧問：市場穩定、回報可觀

據英國媒體報導，騙徒會到田土廳查冊，先得到物業及業主的資料，其後再假冒業主，將單位放租放盤，借此騙取訂金。此外，部分租屋網站都有不少「假租盤」，業主多數提供假照片，訛稱單位有靚裝修。

解決辦法其實很簡單，只要親身到當地睇樓，便不怕被騙，惟疫情肆虐，未必人人敢前往當地，較可行的辦法或要求代理以視像形式睇樓。同時，買家也可要求代理和律師樓查核業主身分。另外，若發現疑似假租盤，不妨將照片放上搜尋引擎，看看是否真的行騙。

相關文章：【投資海外】英國買樓不求人 當地實用網站要記實

相關文章：【投資海外】治安差多扒手？ 移民英國住邊好？

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！