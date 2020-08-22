【遙距上課】Microsoft支援遙距教學　免費安裝Office 365教育版

▲ 「Learn Anywhere遙距教學」支援計劃由即日起至10月31日，開放予香港所有中小學及幼稚園申請。

疫情持續，新學年師生仍要遙距上課。Microsoft香港宣布，推出「Learn Anywhere遙距教學」支援計劃，讓幼稚園、小學及中學教師免費安裝和使用Office 365教育版，方便建立教學環境及互動學習平台。

除了以網上會議功能授課，教師更可以透過Microsoft Teams派發功課及評分，採用測驗功能評估學生的進度，確保他們理解學習內容。而對話格已擴展到 「7×7」，讓教師能同時在螢幕上看到最多49位參與者。

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另教師可透過全新的出席報告（Attendance Reports）及課堂洞察（Class Insights）功能，觀察和跟進學生的參與度及學習成果。新功能採用智能數據分析，所呈現的數據包括遞交的功課、活動指標及成績等，Microsoft Teams亦將於今季推出趨勢檢視模式，方便教師評估學習進度。

「Learn Anywhere遙距教學」支援計劃由即日起至10月31日，開放予香港所有中小學及幼稚園申請。

責任編輯：姚慧儀