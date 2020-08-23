【科網狂潮】阿里巴巴京東拼多多業績均超預期 為何京東獨受追捧？

▲ 京東公佈季度業績後股價已累升18%，同業阿里巴巴、拼多多績後均跌。

阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）三大電商平台上季業績出爐，雖然都交出不俗成績表，惟績後股價漲跌不一。京東周一（17日）放榜後股價已累升18%，阿里巴巴周四公佈業績翌日跌0.9%，拼多多周五美股盤前公佈業績後急跌14%。

京東績後升勢凌厲，與其業績表現、增長前景、美國風險敞口較小不無關係。

營收反映走出疫情陰影

若從收入表現看，三大電商平台均錄得3成以上按年升幅，反映上季電商行業已基本踏出疫情陰影。京東上季收入增長超出管理層指引的20%至30%，創10個季度新高，突破2000億人民幣。雖然拼多多上季收入增速最快，但收入規模遠低於京東及阿里巴巴。

同時拼多多至6月的12個月成交額（GMV）按年增長79%，至1.27萬億元，惟按季僅增長9.6%，按年增速首次跌破100%，反映拼多多GMV上季增長放慢更加嚴重。阿里巴巴、京東未披露整體GMV數據，不過阿里上季天貓線上實物商品交易額按年增長27%。

上季 阿里巴巴 京東 拼多多 收入（億人民幣） 1538 2011 122 按年變幅 34% 33.8% 67%

拼多多年度活躍用戶快速增長

若以上季用戶數分析，阿里巴巴依然擁有最多年度活躍用戶，拼多多增速最快，單季淨增5510萬，與阿里巴巴差距進一步收窄。京東用戶增長較為平穩。

上季 阿里巴巴 京東 拼多多 年度活躍消費者 7.42億 4.174億 6.832億 單季淨增 1600萬 3000萬 5510萬 移動活躍用戶數 8.74億 / / 單季淨增 2800萬 / /

京東盈利表現大勝預期

三家平台上季盈利表現均勝市場預期，市場憧憬京東盈利能力繼續改善，集團上季經調整盈利按年大增66%，遠勝市場預期。拼多多上季虧損雖然按年大幅收窄，也顯著好於市場預期，不過投資界認為，拼多多高速的用戶數、收入增長主要依靠大幅補貼，公司也表示未來依然會繼續「百億補貼」，加上拼多多截至6月底活躍買家年均消費金額（ARPU）按季僅增14.6元，至1857元，令以高速增長獲投資者青睞的拼多多遇冷，加上拼多多何時實現盈利亦較不明朗。

上季 阿里巴巴 京東 拼多多 經調整盈利

（億人民幣） 395 59 虧損0.772億 按年變幅 28% 66% 去年同期虧損4.1億 市場預測

（億人民幣） 362 39.7 虧損15億

綜合三大電商平台的成績表，京東營收增長加速、盈利表現突出、獲客穩定，在基本面更勝一籌。阿里巴巴交出勝市場預期業績，但因目前美國加大對中資科技股的打壓，阿里巴巴國際站、淘寶業務均涉美國業務，市場憂慮阿里巴巴成為下一個美國打擊目標，令其股價承壓。

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編輯：陳健婷