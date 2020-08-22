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【俄國大選】俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼疑遭下毒 專機飛抵柏林治療

環球政經 17:07 2020/08/22

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俄羅斯反對派領袖，44歲的納瓦爾尼(Alexei Navalny)周三（8月19日）在飛往莫斯科的飛機上突然暈倒，醫生稱他當時處於昏迷狀態，並試圖搶救。其團隊懷疑有人在機場的一家咖啡廳內，向他的茶裏下毒。據報，其專機已在德國柏林降落，準備接受治療。

納瓦爾尼在妻子陪同之下，乘坐德國一個非牟利組織的醫療專機，從西伯利亞飛抵德國柏林一間醫院治療。機上配置一應齊全的醫療急救設備，並有多位醫生隨機。

據法新社報道，納瓦爾尼儘管陷入昏迷，但無生命危險。

多年來，44歲的納瓦爾尼一直是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的知名批評者之一，並組織多次抗議活動。今年6月，他將當局發起的修憲公投稱為「政變」和「違憲」。該憲法修正案允許普京在已連任四屆下再連任兩屆。

克里姆林宮表示，希望納瓦爾尼「早日康復」。

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撰文 : 責任編輯：黃銳

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