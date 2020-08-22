【美國總統選舉】交表遲14秒 Kanye West失威斯康星州競選資格

已宣布參選美國總統的潮流界名人、美國饒舌歌手Kanye West，據報被威斯康星州選舉官員裁定喪失今年總統大選當地的選舉資格，因為其共和黨律師向當局遞交參選表格的時間，超過了截止時間，在5點14秒才進入選舉大樓提交表格。

威斯康星州總統選舉的參選表格，8月5日下午5時正停止接受申請，但Kanye West的律師，知名的共和黨律Lane Ruhland超過了截止時間，在5點14秒才進入選舉大樓， 直到5:01或5:02才進入辦公室 提交表格。

Lane Ruhland 在宣誓書中聲稱，她被告知她在下午5點14分在辦公室，而 Kanye West 的現任律師Mike Curran辯稱，這算不得遲於下午5點。但是根據委員會工作人員的證詞， Lane Ruhland 直到下午5點14秒才進入大樓，直到5:01或5:02才進入辦公室。證詞顯示，即使在她進入辦公室後，她仍需要「幾分鐘」來整理和編號文件，然後再將文件交給辦公室人員。

州選舉委員會官員，就是否接納Kanye West的申請展開聆訊，商討2.5小時後，以5比1否決他的參選資格。

選舉委員會成員Dean Knudson直指，法律要求文件必須「完全由選舉官員掌握」，並指出 Curran 的論點都集中在大樓門口造成的延誤上，並表示「5點截止就是5點正截止（Five o’clock is five o’clock），如果鬧鐘定5點的話，是5點響，還是5：01響呢?」，否決5點01分都是5點的 辯稱。 目前尚不清楚Kanye West的律師是否會提起訴訟以試圖對規則提出上訴。

Kanye West的競選資格將在其家鄉伊利諾州也被取消，因為其提交的簽名有一半以上都是無效。

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