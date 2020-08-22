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深圳全新「5G地鐵線」正式啟用 「華為站」成拍照熱點

環球政經 16:06 2020/08/22

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深圳早前宣佈將成為首個「5G網絡」城市，當地的地鐵10號線周二（18日）啟用，為深圳首批擁有5G網絡全覆蓋的地鐵線，於福田口岸站，途經福田區、龍崗區，止於雙擁街站，路線全長29.3公里，設有24個站。當中最受注的是「華為站」，引來不少民眾拍照打卡。

相關文章：深圳成中國首個5G「全覆蓋」城市  同為全球首個「5G城市」

在大眾多車站當中，最受注目的為「華為站」，引來不少民眾拍照打卡。華為站因為建設於華為全球總部附近，因此被稱為「華為站」。

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網上有不少照片可見，乘客紛紛舉起不同品牌的手機在月台與「華為站」拍照，大多為國產手機，有華為旗下榮耀手機，亦有蘋果iPhone，相當有趣。

責任編輯：翁嘉陽

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