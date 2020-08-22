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【港股追蹤】水泥股業績平穩　但銷量無起色？

股樓投資 15:35 2020/08/22

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周五（21日）有數十間上市公司公布中期業績，當中不乏重磅股或行業龍頭。其中水泥行業兩大企業海螺水泥（00914）及華潤水泥（01313）均派發上半年成績表，比起其他受疫情影響的行業來說，板塊業績相對來說已算不俗。

華潤水泥公布，上半年收入168.8億元，按年微跌3%，水泥、熟料及混凝土銷量分別下跌1.6%、19.4%及13.4%，但期內純利則同比上升11.3%，至41.9億元，每股中期息同樣按年增加6%，至27.5仙。公司指，上半年綜合毛利率有所提升，按年增長1.8個百分點，主要受惠水泥售價上升。

至於海螺水泥截至今年6月底止的收入及純利均有單位數增長，上半年營業額超過740億元人民幣，同比上升3.3%；純利則按年有5.3%增長，至160.7億元人民幣。與華潤水泥一樣，公司上半年水泥熟料合計淨銷量同樣出現跌幅，按年下跌7.6%，至1.87億噸，但產品綜合毛利率則去年顯著上升2.27個百分點，至35.87%。

雖然兩隻水泥龍頭上半年都交出不俗業績，但究其原因，主要還是受惠水泥價格上漲，而非銷量顯著增長。展望下半年，內地為盡快催谷經濟復甦，房地產及基建項目有機會加快上馬，水泥需求或會上升。

惟要留意的是，全國水泥價格年初至今一直反覆向下。中國水泥網公布的全國水泥價格指數（CEMPI）顯示，指數8月初跌至136的全年新低點，本周回升至138.5，但仍然是近月低位，故水泥需求的提升，或只能彌補產品價格下跌，投資者要注意。

 

記者：葉志偉

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