【新股IPO】傳艾迪康醫學檢驗中心明年來港上市 籌資31億元

外媒報道，內地醫學實驗室艾迪康醫學檢驗中心（Adicon）預計最快明年在香港上市，集資約4億美元（約31億港元）。

據報公司選定傑富瑞及摩根士丹利擔任牽頭經辦行，另外美國銀行和中金公司亦會參與。惟上市正在籌備中，集資規模和上市時間等具體細節依存在變數。

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美國私募基金凱雷集團（Carlyle）2018年攜手美年大健康產業控股投資艾迪康，並成為該公司單一最大股東。

根據官網介紹，艾迪康成立於2004年，為全國連鎖經營的獨立醫學實驗室，在全國設立超過20家醫學實驗室，主要提供醫學檢驗、臨床試驗、科研服務、健康管理及病理會診服務。目前，該公司擁有臨床、病理、生殖遺傳、基因檢測、臨床試驗5大中心實驗室和研發中心，下設20多個專業臨床實驗室，提供2000餘項檢測項目，與全國上萬家醫療機構建立了合作，擁有由1500多人組成的專業物流團隊，服務覆蓋全國31個省市自治區。

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