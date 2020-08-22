【置業指南】租樓驚中伏　四招要做足

樓市前景未明，加上經濟持續轉差，部分有意置業者擱置買樓大計，轉買為租。不過，租樓不簡單，若遇上無良業主，隨時得不償失，若有意租樓，則要留意以下四點。

一）簽約前先查冊

曾有人冒認業主行騙，當收到租客訂金後，便人間蒸發。租客簽租約前，最好查閱單位的成交註冊資料，即俗稱查冊，確認出租人是「真業主」，且確保單位業權是否完整、契約是否齊全等。

二）睇清租約條款

與業主簽租約前，應看清所有條款，舉例說，最基本的「生死約」年期、按金、上期金額等。最重要的是，每月租金是否包括管理費、水電煤、差餉等。此外，租客可向業主索取單位水電煤單據，以確保沒有欠款。

三）簽約切記打釐印

租客與業主簽約後，須於30日內，到稅務局的印花稅署「打釐印」。租約打過釐印，即成為具法律效力的文件，若日後有租務糾紛，租約便能用作呈堂證據，保障自己利益。

四）傢俬電器逐件驗

某些租盤列明租戶需自備傢俬電器，某些則連傢俬電器一同出租。若物業連同傢俬電器一同出租，租客最好與業主當場逐件檢驗，並拍照留存，最後更要訂明維修責任誰屬，以免日後爭執。

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