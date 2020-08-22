【營銷策略】Adobe公布5大煲劇習慣　分析影片內容趨勢

▲ Adobe近日發布Adobe Digital Insights研究結果，總結出5個最新影片內容觀看趨勢。

疫下減少外出，居家煲劇成為不少人的新習慣。Adobe近日發布Adobe Digital Insights研究結果，總結出5個最新影片內容觀看趨勢。報告建議，企業宜聚焦於影片內容的質素而非數量，多了解消費者所想、所需以及所喜歡的東西。

該研究分析OTT服務、桌面電腦和手機平台在線觀看，超過240億次影片播放及超過66億小時的影片內容，並於7月份對1,043名美國成年人進行調查，從而歸納以下5個現象：

1. 影片內容觀看與居家令同步

經過數月瘋狂觀看影片內容後，消費者在7月開始減少觀看。內容發佈者可觀察到居家令所帶來的影響，從3月開始，影片播放和觀看的時間激增。到6月，隨著美國各州開始重新開放以及疫情發展漸趨平穩，消費者開始減少觀看影片。

2. 影片觀看完成率增加

隨著服務和原創內容的增加，消費者的影片觀看完成率在2019年初開始穩步下降。至2020年初，完成率仍持續下降。但從4月開始的影片完成率錄得增長，並一直維持到7月，較同期增長11%。

Adobe高級數碼分析師Vivek Pandya認為，完成率是評估廣告和內容開發策略真正有力的指標，對附加在影片內容上的廣告效果產生重大影響，並能展示影片對觀眾的吸引力。

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3. OTT服務不斷增長，但流動裝置觀影減少

近幾個月Hulu、Netflix和Disney等熱門OTT影片平台，已成為影片觀看增長的主要動力，並在4月出現明顯高峰。 而在過去3個（5月至7月），消費者在流動裝置上花費的時間則一直減少。

4. 新聞內容佔主導地位，其次是電影

54%受訪者表示，現在較3個月前觀看更多新聞，其次是電影、恐怖片、喜劇和為兒童/家庭而設的影片。此外，59%受訪者稱，喜歡觀看與戲院同步上映的最新電影。

5. 過多的內容

儘管消費者在隔離期間花了很多時間觀看影片，但仍有40%消費者就節目選擇感到不知所措。研究發現，40%受訪者認為串流影片的應用程式和服務太多，並且難以管理。

責任編輯：姚慧儀